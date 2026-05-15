Il tribunato di Romagna celebra Pietro Pirazzoli

Domenica 17 maggio a Talamello si terrà una cerimonia in cui il tribunale di Romagna celebrerà Pietro Pirazzoli. L’evento coinvolgerà momenti dedicati alla storia e all’identità romagnola, con approfondimenti sulle eccellenze del territorio. La giornata vedrà la partecipazione di rappresentanti locali e sarà un’occasione per mettere in evidenza aspetti culturali e storici della zona. La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle norme vigenti e si concentrerà su celebrazioni e riflessioni legate all’identità regionale.

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Storia, identità romagnola ed eccellenze del territorio saranno protagoniste domenica 17 maggio a Talamello. Alle 10, al museo pinacoteca Gualtieri, il Tribunato di Romagna terrà la tornata numero 311, nel cinquantanovesimo anno di attività dell’associazione, da sempre impegnata nella tutela e nella promozione della cultura romagnola. L’incontro, aperto al pubblico e a ingresso gratuito, sarà dedicato a Pietro Pirazzoli, patriota e imprenditore. Dopo i saluti della sindaca Anna Maria Bianconi e del primo tribuno Giordano Zinzani, il tribuno Marco Davide Cangini interverrà sul tema ‘La Valmarecchia prima e dopo l’Unità d’Italia’, ricostruendo il contesto storico in cui Pirazzoli visse e operò. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il tribunato di Romagna celebra Pietro Pirazzoli ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Levanto, il nuovo Cinema Teatro Sport celebra l’eredità di Pietro ZoppiL’auditorium del nuovo Cinema Teatro Sport di via Cairoli, a Levanto, ha accolto una platea numerosa e parte in piedi per celebrare la memoria... Pordenone celebra Pietro Edo: 600 anni dell’umanista di frontiera? Cosa scoprirai Chi erano i colleghi di Pietro Bembo legati all'umanista pordenonese? Come hanno influenzato i canti delle confraternite la vita dei... L’incontro di Talamello, aperto al pubblico con ingresso gratuito, avrà come titolo Pietro Pirazzoli, patriota e imprenditore #Talamello #Attualita x.com Il tribunato di Romagna celebra Pietro PirazzoliStoria, identità romagnola ed eccellenze del territorio saranno protagoniste domenica 17 maggio a Talamello. Alle 10, al museo pinacoteca Gualtieri, il Tribunato di Romagna terrà la tornata numero 311 ... ilrestodelcarlino.it Tribunato della Romagna si riunisce a Talamello: focus sul patriota Pirazzoli e sulla miniera di PerticaraL’incontro di Talamello, aperto al pubblico con ingresso gratuito, avrà come titolo Pietro Pirazzoli, patriota e imprenditore ... altarimini.it