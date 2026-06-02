Il ritorno dal ponte è un incubo sul treno tra Liguria e Piemonte | Persone in piedi e bagni inagibili la segnalazione

Notizia in breve

Sul treno tra Liguria e Piemonte, il ritorno dal ponte si trasforma in un incubo: numerosi passeggeri segnalano persone in piedi e bagni inagibili. La situazione ha causato disagi e proteste tra i viaggiatori, che si sono trovati a dover affrontare condizioni di viaggio difficili. Il primo ponte estivo del 2026 ha portato molte persone fuori città, verso destinazioni marittime e turistiche.