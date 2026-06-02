Il ritorno dal ponte è un incubo sul treno tra Liguria e Piemonte | Persone in piedi e bagni inagibili la segnalazione
Sul treno tra Liguria e Piemonte, il ritorno dal ponte si trasforma in un incubo: numerosi passeggeri segnalano persone in piedi e bagni inagibili. La situazione ha causato disagi e proteste tra i viaggiatori, che si sono trovati a dover affrontare condizioni di viaggio difficili. Il primo ponte estivo del 2026 ha portato molte persone fuori città, verso destinazioni marittime e turistiche.
Il primo ponte dal clima estivo del 2026 porta centinaia di torinesi lontano dalla città, verso mete marittime e turistiche. Più che l'andata, però, il problema si presenta al ritorno. Iniziano ad arrivare le prime segnalazioni relative a disagi registrati a bordo dei treni che collegano la. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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