La società Slala ha annunciato la conferma di Rossini come presidente per un nuovo triennio. La sua gestione si concentrerà sulle attività logistiche nelle aree di Alessandria e Predosa, con particolare attenzione alla pianificazione e alla supervisione delle operazioni tra Piemonte e Liguria. La decisione è stata comunicata ufficialmente e rappresenta un passo importante per la continuità delle strategie di sviluppo dell’azienda.

? Cosa sapere Slala conferma Rossini alla presidenza per tre anni con focus su Alessandria e Predosa.. Il piano punta a collegare il Basso Piemonte ai porti liguri tramite infrastrutture ferroviarie.. Il Consiglio generale di Slala ha confermato la guida dell’avvocato Rossini alla presidenza per un triennio, fissando l’agenda su investimenti infrastrutturali e logistica nel Nord-Ovest, con un prioritario sul Basso Piemonte e sull’area alessandrina. La decisione presa ad Alessandria segna una continuità gestionale che punta a consolidare i nodi strategici tra il territorio piemontese e la Liguria. Durante l’incontro dei vertici, i partecipanti hanno analizzato la complessità delle reti di trasporto, concentrandosi su progetti che spaziano dai poli di smistamento alle grandi direttrici stradali e ferroviarie.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Slala: Rossini guida la strategia logistica tra Piemonte e Liguria

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