Da Milano alla Liguria si sono registrate lunghe code e traffico intenso questa mattina, con autoscontri e rallentamenti lungo le principali strade di collegamento. Le autorità segnalano congestioni in entrata e in uscita dalle zone di mare, con tempi di percorrenza notevolmente superiori alla norma. La situazione si è aggravata nelle ore centrali, creando disagi ai pendolari e ai turisti in viaggio per il ponte del 2 giugno. Nessun incidente grave è stato comunicato finora.

Milano, 30 maggio 2026 – Voglia di mare e di staccare dall’afa cittadina per il lungo Ponte del 2 giugno. Tanti milanesi e lombardi hanno scelto di concedersi una fuga dalla città direzione Liguria. Molti si sono trovati a fare i conti con traffico intenso e lunghe code. Se il percorso Milano-Genova è già a rischio incolonnamenti in generale in occasione dei weekend estivi (o pre-estivi dal clima favorevole), la situazione si fa ancora più complessa quando il flusso di auto si fa più intenso. Per oggi era previsto bollino rosso per la mattinata e giallo per la seconda parte della giornata. https:www.quotidiano.netvideoin-vista45-milioni-di-spostamenti-per-il-ponte-del-2-giugno-secondo-le-stime-di-anas-e55j8f58 Una giornata difficile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Da Milano alla Liguria: la corsa a ostacoli per il mare. Incubo code e traffico per il Ponte del 2 giugno

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