Oggi il centro commerciale "I Petali" tornerà a muoversi al ritmo di musica: dalle 17 sarà protagonista nello spazio all’ingresso principale Sal Da Vinci, che a febbraio ha vinto con "Per sempre sì" il Festival di Sanremo. È consigliato arrivare un po’ prima visto che si formerà una lunga coda. Hanno avuto grande successo, infatti, gli ultimi due appuntamenti canori ai "Petali" prima con Fabrizio Moro e poi con Marco Masini. Sal Da Vinci sarà a disposizione per un firmacopie e per scattare una foto con chi vorrà. Per partecipare, una sola condizione: possedere una copia dell’ultimo album uscito proprio nei giorni scorsi. E il nome dell’opera ricalca proprio quelle del brano che lo ha visto primeggiare su tutti nell’ultimo Sanremo, "Per sempre sì", quindi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il ritmo di Sal Da Vinci ai Petali. È il giorno di firmacopie e selfie

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il fenomeno Sal Da Vinci arriva a Reggio Emilia per un firmacopie: data, orario e dove incontrarloIl cantante Sal Da Vinci sarà a Reggio Emilia per un firmacopie presso il centro commerciale “I Petali”.

Dalle strade di Vienna parte la nuova “Poesia” di Sal Da Vinci, il singolo dal ritmo latinoDa Vienna arriva una novità musicale con un’anteprima dal vivo di “Poesia”, il nuovo singolo di Sal Da Vinci.

Temi più discussi: Nessuno divide l’Italia come Sal Da Vinci; Sal Da Vinci canta Poesia e lancia il nuovo album; Il ritmo di Sal Da Vinci ai Petali. È il giorno di firmacopie e selfie; Mara Maionchi senza filtri: Per sempre sì di Sal Da Vinci? Due cogli**i. Poi parla di Nannini, Ferro e Mango.

C'è anche Samurai Jay che con il suo ritmo travolgente ossessione spacca e avrebbe infiammato il pubblico europeo dell'eurovision se avesse vinto al festival di Sanremo, altro che Sal Da Vinci! #LaVoltaBuona x.com

Sal Da Vinci, il nuovo album dopo Sanremo è l'azzardo di chi ha smesso di sperare: troppa la paura del flop. La recensione di Per sempre sìSal Da Vinci chiude il cerchio di Sanremo 2026 con la pubblicazione del nuovo album Per sempre sì: una mossa furba per evitare un flop clamoroso ... libero.it

Sal Da Vinci, esce oggi il nuovo album Per Sempre SìEsce oggi Per Sempre Sì, il nuovo album di Sal Da Vinci, uno degli artisti più amati della musica italiana. Il progetto è accompagnato dal lancio del singolo Poesia, una bachata dal ritmo ... rainews.it

Sono rimasto molto sorpreso dalla performance di alcuni artisti all'Eurovision reddit