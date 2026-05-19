Il cantante Sal Da Vinci sarà a Reggio Emilia per un firmacopie presso il centro commerciale “I Petali”. L’appuntamento è fissato per il 19 maggio 2026 e prevede l’incontro con i fan, con la possibilità di ottenere autografi. Dopo aver ottenuto successo a Sanremo e aver partecipato all’Eurovision, il cantautore arriva nella città emiliana per questa occasione. Il centro commerciale ha annunciato ufficialmente l’evento, invitando il pubblico a partecipare.

Reggio Emilia, 19 maggio 2026 – Il trionfo a Sanremo, il quinto posto all’ Eurovision, e ora tra le tappe c’è anche Reggio: il centro commerciale “I Petali” è pronto ad accogliere Sal Da Vinci. Uno tra i più amati cantanti italiani del momento, sarà ospite il 2 giugno alle 17 per il firmacopie. Per partecipare sarà sufficiente possedere una copia del nuovo album dal titolo “Per sempre sì”, che uscirà venerdì 29 maggio. Prende il nome dal famoso brano che ha trionfato nell’ultimo Festival di Sanremo, che tra balletti e video girati durante i matrimoni, è già diventato un classico. Non solo l’autografo sull’album (per chi non lo possiede, sarà possibile acquistarlo in loco): sarà possibile scattare una foto ricordo con l’artista. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il fenomeno Sal Da Vinci arriva a Reggio Emilia per un firmacopie: data, orario e dove incontrarlo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Il successo di Sal Da Vinci: un fenomeno che solleva interrogativi psichiatrici.

Mille Miglia 2026 a Reggio Emilia: data e dove passa la corsa più bella del mondoReggio Emilia, 11 maggio 2026 - Per la sua quarantaquattresima rievocazione, la 1000 Miglia conferma il tracciato “a otto” ispirato alle prime 12...

Le canzoni di quest'anno sono forse tra le PEGGIORI delle ultime annate...non ce n'è UNA che meriti davvero. Mi dispiace che Sal Da Vinci abbia sforzato troppo la voce e nelle note più alte si spezza proprio...peccato, poteva fare molto meglio #ESCITA #ESC x.com

Sal Da Vinci, perché sìLa storia di Sal Da Vinci è il caso più interessante degli ultimi anni su come stia cambiando il rapporto tra industria culturale, piattaforme digitali e pubblico. I numeri spiegano solo in parte il f ... ilmohicano.it

Il fenomeno Sal Da Vinci arriva a Reggio Emilia per un firmacopie: data, orario e dove incontrarloIl cantante del momento, reduce dal quinto posto all’Eurovision con il tormentone Per sempre sì, sarà ospite al centro commerciale I Petali per presentare il nuovo album ... ilrestodelcarlino.it