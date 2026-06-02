Il retroscena Salah-Eddine | blocca il riscatto milionario del PSV per tornare a Trigoria

Anass Salah-Eddine ha bloccato il pagamento del riscatto al PSV, che avrebbe permesso il suo trasferimento definitivo a Trigoria. La decisione è arrivata dopo aver raggiunto un accordo con la società italiana, ma adesso il giocatore ha deciso di rimanere in sospeso. La situazione si è improvvisamente complicata, lasciando in attesa le parti coinvolte e senza ulteriori dettagli sui motivi di questa scelta.

Anass Salah-Eddine ha deciso di rimescolare le carte del proprio futuro, congelando un riscatto che sembrava ormai già scritto. Il terzino sinistro classe 2003, fresco vincitore del campionato olandese durante l’anno di prestito al PSV Eindhoven, ha bloccato il trasferimento a titolo definitivo in Olanda. Nonostante il club biancorosso fosse pronto a versare nelle casse della Roma gli 8 milioni di euro pattuiti la scorsa estate, il giocatore ha scelto di non assecondare l’operazione. Secondo quanto rivelato dal quotidiano olandese De Telegraaf, il nodo della questione è prettamente contrattuale ed economico. Le trattative tra l’entourage del difensore e la dirigenza di Eindhoven si sono bruscamente arenate sulla distanza tra domanda e offerta per l’ingaggio. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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