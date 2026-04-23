La stagione calcistica sta per concludersi, e le partite ultime portano a riflettere sulle squadre e sui giocatori coinvolti. Tra le questioni più discusse ci sono le comparse in maglia giallorossa e le operazioni di prestito di alcuni giocatori. In particolare, si sono verificati casi legati a due atleti: uno coinvolto in una vicenda con un club di proprietà statale e un altro che ha ottenuto il trasferimento temporaneo in un club estero.

Roma 23 aprile 2026 - La stagione si avvia alla sua chiusura e questo è il momento perfetto per cominciare con i bilanci i un'annata ormai verso la sua fine. In casa Roma ogni verdetto al momento è sospeso: la qualificazione in Champions League è un obiettivo ancora alla portata, ma servirà un pizzico di fortuna e soprattutto vincere tutte le gare rimanenti per provare a conquistarla. I protagonisti della stagione sono però ormai noti e un primo giudizio sul loro operato si può dare. In questo campionato tanti giallorossi hanno vestito in prestito maglie diverse e due in particolari hanno sorpreso più di altri. La Roma ha faticato tanto sulle corsie, subendo tanti infortuni: dai problemi fisici di Wesley, a quelli di Tsimikas, passando anche per la bronchite di Angeliño.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Roma, comparse in giallorosso e protagonisti in prestito. I casi Saud e Salah-Eddine

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