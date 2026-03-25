Roma giallo Salah-Eddine | il PSV offre 8 milioni ma manca il sì del giocatore

Il PSV Eindhoven ha presentato un’offerta di 8 milioni di euro per il trasferimento di Anass Salah-Eddine, attualmente in prestito dalla Roma. Tuttavia, il club olandese non ha ancora ricevuto il sì definitivo dal giocatore, rendendo la trattativa ancora in sospeso. La questione ha attirato l’attenzione sulla possibile conclusione dell’affare, che resta dipendente dal consenso dell’atleta.

Il PSV Eindhoven ha rotto gli indugi per Anass Salah-Eddine, ma il riscatto dell’esterno di proprietà della Roma si è trasformato in un giallo diplomatico. Il club olandese ha comunicato l’intenzione di esercitare il diritto di acquisto a titolo definitivo per 8 milioni di euro, una cifra che garantirebbe ai giallorossi una boccata d’ossigeno in ottica Fair Play Finanziario entro la scadenza del 30 giugno. Tuttavia, manca ancora l’accordo totale tra il PSV e l’entourage del calciatore, che non ha ancora dato il via libera definitivo alla permanenza in Eredivisie. La Roma osserva con estremo interesse l’evoluzione della trattativa: come riferito da ed. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, giallo Salah-Eddine: il PSV offre 8 milioni, ma manca il sì del giocatore Articoli correlati Roma, la situazione prestiti: Salah-Eddine protagonista al PSV, Pagano in chiaroscuro in BRoma 31 dicembre 2025 - Un altro anno se ne va e la stagione in corso arriva vicinissima al giro di boa. Salah Roma, l’egiziano solo una suggestione? Tutti gli ostacoli da superare per riportare il giocatore nella CapitaleLe voci su un clamoroso ritorno di Mohamed Salah in giallorosso hanno acceso la fantasia di molti tifosi, ma la pista Salah Roma si spegne sul... Tutto quello che riguarda Roma giallo Salah Eddine il PSV offre 8... PSV verso il riscatto di Salah-Eddine: quanto incasserebbe la RomaIl terzino sinistro olandese, dopo la breve e sfortunata parentesi in giallorosso, potrebbe essere riscattato dal PSV. siamolaroma.it Salah-Eddine: Roma la scelta giusta. Da Ranieri si impara tantoSalah-Eddine: Prima del trasferimento non pensavo ad altro Quello di Salah-Eddine è stato un trasferimento arrivato sul gong del mercato: Prima dell'ufficialità mangiavo e dormivo poco, non pensavo ... corrieredellosport.it