Si è appena chiuso un mese da record con quasi 60 milioni di euro entrati nelle casse degli esercenti, ovvero l'86% in più rispetto a maggio 2025: un piccolo miracolo economico. Il dato pesa ancora di più perché arriva dopo un fine settimana in calo rispetto a quello precedente, complice anche il lungo ponte che ha spostato molti italiani verso le località di villeggiatura. L'eccezione è il fenomeno horror Backrooms (voto 6), che nel weekend ha totalizzato 1.526.893 euro, miglior opening di sempre per I Wonder Pictures (nella foto l'attore Chiwetel Ejiofor). Nato e amplificato dalla rete, il film ha richiamato in sala un pubblico molto giovane. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il record di "Backrooms"

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I Explored the Backrooms in Real Life

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Temi più discussi: Il record di Backrooms; Backrooms, recensione: l’incubo virale del web diventa un horror A24; The Backrooms punta a un nuovo record: il più grande weekend al box office per A24; Backrooms, record storico per I Wonder Pictures in Italia.

Al #boxoffice italiano del weekend l'horror #Backrooms è risultato primo, segnando un #record per la distribuzione I Wonder Pictures. Nel frattempo, negli USA, ha superato le aspettative e ha fatto entrare nella storia il suo regista neoventenne #KaneParsons x.com

‘Backrooms’ ha battuto il record di apertura del weekend di A24 (‘Civil War’ con 25 milioni di dollari) nel giorno di apertura con 38 milioni di dollari, proiettando un weekend da 90 milioni di dollari reddit

Backrooms è un fenomeno globale: debutto storico da record in Italia e negli Stati UnitiBackrooms firma l'apertura record per I Wonder Pictures in Italia con 1.7 milioni di euro e conquista il Box Office USA con 81.4 milioni di dollari. universalmovies.it

Backrooms da record: debutto storico al Box Office USA, crolla The Mandalorian & GroguBackrooms conquista il Box Office USA con un debutto storico da 81.4 milioni di dollari. Crolla Star Wars: The Mandalorian e Grogu al secondo weekend. universalmovies.it