Il record di Backrooms

Da ilgiornale.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A maggio si sono registrati circa 60 milioni di euro entrati nelle casse degli esercenti, con un aumento dell’86% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.

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Si è appena chiuso un mese da record con quasi 60 milioni di euro entrati nelle casse degli esercenti, ovvero l'86% in più rispetto a maggio 2025: un piccolo miracolo economico. Il dato pesa ancora di più perché arriva dopo un fine settimana in calo rispetto a quello precedente, complice anche il lungo ponte che ha spostato molti italiani verso le località di villeggiatura. L'eccezione è il fenomeno horror Backrooms (voto 6), che nel weekend ha totalizzato 1.526.893 euro, miglior opening di sempre per I Wonder Pictures (nella foto l'attore Chiwetel Ejiofor). Nato e amplificato dalla rete, il film ha richiamato in sala un pubblico molto giovane. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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