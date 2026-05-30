Il botteghino statunitense sta vivendo un epocale cambio della guardia guidato dalla nuova generazione di filmmaker nati sul web. Kane Parsons, a soli 20 anni, è il nuovo re del Box Office USA grazie a Backrooms. L’adattamento cinematografico da 10 milioni di dollari della sua serie virale di cortometraggi su YouTube si appresta a siglare il miglior weekend d’apertura nella storia della casa di produzione A24, con una stima minima di 80 milioni di dollari che per gli studi concorrenti potrebbe toccare addirittura i 90 milioni. Backrooms ha conquistato agilmente il primo posto raccogliendo ben 38 milioni di dollari nella sola giornata di venerdì (anteprime del giovedì incluse), trainato da una trama incentrata su un architetto fallito (Chiwetel Ejiofor) che si imbatte in una serie infinita di stanze nel negozio di mobili che gestisce. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Rivoluzione YouTubers al Box Office USA: Backrooms firma il debutto record nella storia di A24

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