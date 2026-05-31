Il patto segreto per Ibrahima Konaté | la Juventus studia il colpo a zero per il 2027 ma l’ombra del Real Madrid spaventa la Continassa
La Juventus sta valutando un trasferimento a parametro zero di Ibrahima Konaté nel 2027 per rafforzare la difesa. La società ha avviato studi sul giocatore, ma il Real Madrid è considerato un concorrente forte. La trattativa è ancora in fase preliminare e non ci sono conferme ufficiali. La decisione sulla possibile operazione dipenderà da sviluppi futuri e dalle offerte che arriveranno sul tavolo.
La Juventus ha messo nel mirino Ibrahima Konaté per ridisegnare la difesa del futuro. Il centrale francese, pilastro della retroguardia del Liverpool, ha un contratto che lo lega ai Reds ancora per poco più di un anno e le trattative per il prolungamento sono entrate in una fase di pericoloso stallo. Come rivelato da un’indiscrezione di mercato pubblicata da TuttoJuve.com, i dirigenti bianconeri stanno monitorando la situazione con l’obiettivo di bloccare il calciatore a parametro zero in vista dell’estate del 2027. Non si tratta di un sondaggio esplorativo, ma di una strategia a lungo termine per assicurarsi uno dei difensori più dominanti d’Europa senza dover pagare il costoso prezzo del cartellino. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
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