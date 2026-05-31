Il patto segreto per Ibrahima Konaté | la Juventus studia il colpo a zero per il 2027 ma l’ombra del Real Madrid spaventa la Continassa

Notizia in breve

La Juventus sta valutando un trasferimento a parametro zero di Ibrahima Konaté nel 2027 per rafforzare la difesa. La società ha avviato studi sul giocatore, ma il Real Madrid è considerato un concorrente forte. La trattativa è ancora in fase preliminare e non ci sono conferme ufficiali. La decisione sulla possibile operazione dipenderà da sviluppi futuri e dalle offerte che arriveranno sul tavolo.