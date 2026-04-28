Un nuovo modello di Audi si presenta come una versione speciale della RS 3, chiamata RS 3 Competition Limited. Questa vettura rappresenta la versione più evoluta della hatchback sportiva, dedicata a celebrare il motore cinque cilindri che ha caratterizzato la storia del marchio. La vettura è stata progettata per offrire elevate prestazioni e un'edizione limitata, distinguendosi per caratteristiche tecniche e design specifici.

Un'auto non è definita solamente dal suo motore. Ma è pur vero che ci sono auto che fanno del proprio cuore pulsante un elemento d'identità. E così come la Porsche 911 ha il flat-six, l'Audi RS 3 ha il cinque cilindri turbo. Una scelta tecnica che viene dal passato dei quattro anelli, da quando nel 1976 Ferdinand Piëch decise di montarlo sulla Audi 100 per farla competere con i sei cilindri delle rivali dell'epoca di casa Bmw e Mercedes-Benz. Non avendo spazio nel vano motore per montare un "sei in linea", si optò quindi per un cinque cilindri da 136 Cv. Poi con l'arrivo della Quattro questo abbracciò il turbo, e da lì è storia: Mondiale Rally, Pikes Peak e persino il campionato sport prototipi statunitense, l'Imsa, tutti terreni in cui il 5 cilindri dei quattro anelli sale sul gradino più alto del podio.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Audi RS 3 Competition Limited: al volante del tributo al cinque cilindri

Audi RS 3 competition limited – Test Drive - Interior - Exterior

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