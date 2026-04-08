Bando bagni pubblici e parchi giochi equivoco sulla clausola sociale | il personale sarà riassorbito

Da foggiatoday.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un bando per la gestione di bagni pubblici e parchi giochi ha sollevato un equivoco riguardo alla clausola sociale. Secondo quanto comunicato, il personale attualmente impiegato nelle attività di custodia, pulizia, apertura e chiusura sarà mantenuto e inserito nel nuovo contratto di gestione. La questione riguarda principalmente il futuro occupazionale di questi lavoratori, senza che siano previste nuove assunzioni o modifiche ai contratti esistenti.

Il personale finora impiegato nel servizio di custodia, pulizia, apertura e chiusura di bagni pubblici e parchi giochi sarà riassorbito dal prossimo gestore. In corsa, la clausola sociale è stata inserita nel bando. Sono stati i quesiti degli operatori economici interessati a partecipare a. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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