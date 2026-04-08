Bando bagni pubblici e parchi giochi equivoco sulla clausola sociale | il personale sarà riassorbito

Un bando per la gestione di bagni pubblici e parchi giochi ha sollevato un equivoco riguardo alla clausola sociale. Secondo quanto comunicato, il personale attualmente impiegato nelle attività di custodia, pulizia, apertura e chiusura sarà mantenuto e inserito nel nuovo contratto di gestione. La questione riguarda principalmente il futuro occupazionale di questi lavoratori, senza che siano previste nuove assunzioni o modifiche ai contratti esistenti.

Il personale finora impiegato nel servizio di custodia, pulizia, apertura e chiusura di bagni pubblici e parchi giochi sarà riassorbito dal prossimo gestore. In corsa, la clausola sociale è stata inserita nel bando. Sono stati i quesiti degli operatori economici interessati a partecipare a. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it Leggi anche: Fossacesia: bando per la gestione delle docce sulla spiaggia libera e dei bagni pubblici Parchi giochi comunali, pubblicato il bando per la gestioneL’amministrazione comunale di Nocera Inferiore informa che è stato pubblicato un avviso per l’affidamento in concessione delle aree annesse e degli... Temi più discussi: Villa Ada, le piscine comunali cercano un gestore: bando pluriennale per dare continuità al servizio; Rimini potenzia la spiaggia accessibile, investimento da 500mila euro; Carpi, Novi, Campogalliano e Soliera: aperto il bando per nuovi Assistenti Civici; Pietra Ligure, la giostra di chiudo e apro. La Pasqua dei Bagni Marini pietresi. Ma la minoranza consiliare chiede la riunione del consiglio comunale e Commissione mista - Trucioli. Concorsi pubblici di aprile: i bandi per dirigenti dello Stato e esperti al ministero dell’EconomiaDue nuove iniziative di primavera aprono le porte della Pubblica amministrazione: dai requisiti alle prove, tutto quello che c'è da sapere per ... repubblica.it Concorsi pubblici, ad aprile scadono i bandi Mef e Sna: ecco come candidarsiLe 15 figure sono nel dettaglio: 5 da inquadrare nell’Area delle elevate professionalità, famiglia delle EP giuridico-amministrative (profilo professionale: Specialista giuridico per la valorizzazione ... tg24.sky.it CONNESSIONI DI COMUNITÀ Partecipa al bando del Servizio Civile Universale Trascorri un anno alla Casa del Quartiere di Barriera di Milano Un anno all'interno dei Bagni Pubblici di via Agliè significa partecipare attivamente alla vita di uno spazio cultu - facebook.com facebook