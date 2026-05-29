Un ex calciatore professionista ora si dedica a praticare sport sulla spiaggia, attirando l’attenzione tra i bagnanti. La riviera si riempie di visitatori, tra turisti e residenti, che partecipano a diverse manifestazioni e attività sportive. La spiaggia è animata da eventi e incontri, mentre le persone si godono il sole e il mare in un’atmosfera vivace.

La riviera torna ad animarsi con i turisti, gli sportivi, i romagnoli dell’entroterra e tante manifestazioni. Sulla spiaggia mai come quest’anno sono puntati i riflettori, perché da un lato c’è una maggiore richiesta di prenotazioni da parte dei vacanzieri italiani, molti dei quali non se la sentono di prenotare un volo aereo che costa di più per il caro carburanti e soprattutto non è sicuro in certe mete turistiche all’estero; mentre l’altra faccia delle spiagge è la preoccupazione dei titolari dei bagni che dovranno partecipare ai bandi e quindi gareggiare per poter continuare a gestire le concessioni demaniali. C’è dunque uno scenario nuovo e molti pensavano che in questo contesto, all’orizzonte non ci siano novità fra gli stabilimenti balneari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le novità in spiaggia. Un ex bianconero ora ’gioca’ sulla sabbia

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