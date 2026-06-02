Il presidente regionale ha dichiarato che ora è necessario istituire una vera accademia di tennis. Venti mesi di presidenza, anche se attivo nel settore da molto tempo, sono stati dedicati anche al ruolo di presidente del Comitato Marche della Federazione, incarico più recente e impegnativo.

Venti mesi di presidenza, ma nel tennis c’è praticamente da sempre anche se soltanto da un paio di anni nell’incarico più prestigioso, ma anche più gravoso, quello di presidente del Comitato Marche della Federazione. Andrea Bolognesi, 62 anni, cresciuto nei mitici campi del Ponterosso di Senigallia dove nel 1971 Adriano Panatta vinse il suo primo torneo in carriera, guida la FITP Marche dall’ottobre 2024, avendo raccolto l’eredità di Emiliano Guzzo, ora consigliere nazionale a Roma. Se la presidenza c’è soltanto da due anni, Bolognesi già dal 2008 era stato vice dello stesso Guzzo. "Sarà un cambiamento nella continuità" era stata infatti la sua prima dichiarazione all’elezione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il presidente regionale Bolognesi: "Ora ci serve una vera accademia"

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