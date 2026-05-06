Durante un comizio a Sant’Agata de’ Goti, la lista “Radici e Futuro” ha affrontato il tema dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), sottolineando come l’opportunità di finanziamento sia stata persa. La squadra, guidata dal candidato sindaco, ha evidenziato che il ritardo nei progetti e nelle assegnazioni di fondi sta causando problemi alla comunità locale. La discussione si è concentrata sulla necessità di una svolta concreta per il futuro della città.

Tempo di lettura: 3 minuti Nel corso del comizio tenutosi a Contrada Laiano di Sant’Agata dè Goti, la squadra “Radici e Futuro”, guidata dal candidato sindaco Carmine Valentino, è intervenuta con fermezza sul tema dei fondi PNRR e sul ritardo che continua a penalizzare Sant’Agata de’ Goti. “I dati parlano chiaro – hanno dichiarato i candidati –: la nostra città registra un ritardo significativo sia nell’intercettazione sia nell’attuazione delle risorse del PNRR. Una criticità confermata anche dalle analisi della Fondazione IFEL, che monitora la capacità degli enti locali di tradurre le opportunità in progetti concreti. Se in molte realtà italiane il PNRR ha rappresentato un volano di sviluppo, per Sant’Agata de’ Goti si configura invece come una delle occasioni mancate più rilevanti degli ultimi anni”.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - La lista ‘Radici e Futuro’: “PNRR, occasione mancata: ora serve una svolta vera per Sant’Agata de’ Goti”

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