Il dossier Santanchè a carico di Ignazio La Russa | Giorgia mi serve qualche ora Poi le dimissioni Ora a Meloni serve una scossa

Un nuovo dossier coinvolge l’ex ministro Santanchè e l’attuale ministro La Russa, con quest’ultimo che chiede alcune ore a una collega prima di dimettersi. La leader del partito ha comunicato di aver corretto alcuni errori e si prepara oggi un vertice di maggioranza per affrontare le nomine e i sottosegretari. La situazione politica si sta muovendo rapidamente in vista delle prossime decisioni.

ALGERI - «Giorgia, mi serve qualche ora». Prima di decollare per l’Algeria la premier si confronta con Ignazio La Russa. La linea è quella della «fermezza totale»: Daniela Santanchè deve dimettersi. Non ha la forza di trattare, non può avanzare pretese, tantomeno candidature future, sono già passate troppe ore dall’avviso di sfratto. Giorgia Meloni non vuole nemmeno parlarle: lo ha fatto martedì notte, e per lei basta così. Il «dossier Santa» è tutto in carico al presidente del Senato. La premier legge che la ministra di prima mattina fa riunioni come se nulla fosse. Conosce l’epilogo della vicenda, ma scuote lo stesso la testa. Meloni ha sempre bene in mente ciò che disse pubblicamente appena vinte le elezioni: «Non sono ricattabile». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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Temi più discussi: La telefonata Meloni-Santanchè e i timori per le inchieste dei pm. Tentazione di chiederne la rimozione al Quirinale; Santanchè, il risiko delle aziende e quei soldi arrivati dalla società indagata per mafia; La lettera di dimissioni di Daniela Santanchè: Non voglio essere un capro espiatorio, la sconfitta al referendum non è stata determinata da me; Daniela Santanchè si è dimessa, la lettera a Meloni: Abituata a pagare i miei conti, tengo più alla nostra amicizia.

Il «dossier Santanchè» a carico di Ignazio La Russa, poi le dimissioni. Ora a Meloni serve una scossaLa linea è tracciata, e non ammette deviazioni. Giorgia Meloni sceglie la fermezza e chiude una delle pagine più delicate del suo governo: Daniela Santanchè ... thesocialpost.it

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Dopo Delmastro, Bartolozzi e la ministra Santanchè, anche Maurizio Gasparri, Forza Italia, lascia il ruolo di capogruppo in Senato - facebook.com facebook

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