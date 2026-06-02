Il politologo Pasquino | Panieri era senza avversari decisive le civiche

Il politologo ha commentato che la vittoria di Marco Panieri a Imola è stata schiacciante e si è verificata perché non aveva avversari. Ha aggiunto che le liste civiche hanno avuto un ruolo decisivo nella consultazione elettorale. La competizione si è conclusa con un risultato che evidenzia l'assenza di candidati di rilievo contro Panieri. La consultazione si è svolta senza ulteriori scontri tra candidati principali.

Imola, 2 giugno 2026 – “La vittoria schiacciante di Marco Panieri significa solo una cosa: che era senza avversari”. Gianfranco Pasquino, professore emerito di Scienza politica dell’Alma Mater, prima di entrare nei dettagli del risultato più netto della recente tornata elettorale fa una considerazione più efficace di tante analisi. “Evidentemente – aggiunge – la destra deve ancora lavorare tanto, in certi territori”. Professor Pasquino, al di là dei 50 punti percentuali che hanno diviso le coalizioni, il dato che colpisce è quel 22% preso dalla civica di Panieri ’Imola Corre’. Ha incassato più di tutto il centrodestra e la metà delle preferenze del Partito Democratico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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