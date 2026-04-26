Cilento il paradosso delle liste civiche | stipendi e PEC senza firme

Nel Cilento, alcuni candidati della lista Italia dei Diritti hanno richiesto un mese di aspettativa retribuita presso i comuni di Laurito, Lustra e Pertosa. La richiesta riguarda stipendi e pec senza firme, creando un paradosso legato alle liste civiche e alle procedure amministrative adottate. La situazione ha attirato l’attenzione sulla gestione delle aspettative e delle pratiche burocratiche in alcuni comuni della zona.

? Cosa sapere Candidati della lista Italia dei Diritti richiedono un mese di aspettativa retribuita a Laurito, Lustra e Pertosa.. L'uso della PEC per le firme nei comuni sotto i mille abitanti grava sui bilanci locali.. Trenta giorni di aspettativa retribuita per i candidati delle liste civiche Italia dei Diritti scuotono la gestione dei piccoli comuni del Cilento, tra Laurito, Lustra e Pertosa, dove la burocrazia digitale permette candidature senza firme fisiche. Immaginate un vicino di casa che, per correre ai programmi elettorali, riceve un mese di stipendio pagato dalle tasse di tutti, pur non vivendo nemmeno nel quartiere. Sembra una scena uscita da un paradosso filosofico, simile a quelli di Zenone di Elea, ma è la realtà che si sta facendo strada nei vicoli della nostra provincia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cilento, il paradosso delle liste civiche: stipendi e PEC senza firme Notizie correlate Fdi e mafia: il paradosso delle liste gestite da DelmastroDurante il festival antimafia intitolato L’impegno di Tutti, tenutosi a Milano per iniziativa dell’associazione Wikimafia, sono emersi dettagli... Le liste di Sud chiama Nord senza firme, Scurria: "Li aiuteremo perché vogliamo elezioni regolari"“La mancata raccolta delle firme per presentare le liste di Sud chiama Nord ha creato scompiglio e alimentato dubbi sulla regolarità della campagna... Panoramica sull’argomento Il paradosso delle case vuote: in Italia 8,5 milioni di abitazioni inutilizzate mentre gli affitti salgono alle stelleIn un Paese come l’Italia, che fatica a garantire alloggi accessibili soprattutto nelle grandi città, un quarto delle abitazioni intestate a persone fisiche resta vuoto. Secondo il 4° Rapporto ... milanofinanza.it Il paradosso delle pensioni 2026, l’assegno è più basso se hai versato più contributi: chi ci perdeIl paradosso riguarda gli assegni minimi e le pensioni assistenziali. Ad esempio, chi arriva appena a una pensione da 384 euro al mese arriverà, grazie alle integrazioni e agli aumenti, a prendere ... fanpage.it