Le musiche dal mondo all' ex cinema Pasquino
Dal 10 aprile prende il via "Musica fuori binario" una rassegna pensata per orecchie curiose, desiderose di abbandonare i percorsi tracciati e lasciarsi trasportare in viaggio nelle musiche del mondo, in una sospensione magnetica.Dopo le prime due edizioni nel quadrante est della Capitale, la. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Dal mondo del cinema le reazioni indignate per l’attacco degli Usa all’IranLe star di Hollywood si stanno esprimendo contro il massiccio attacco militare degli Stati Uniti di Trump e di Israele contro l’Iran, iniziato sabato...
Teatro dei Piccoli, musiche dal mondo con il Concerto per l’Infanzia e storie di sorellanza nello spettacolo TOC TOCUn weekend di emozioni al Teatro dei Piccoli: musica dal mondo con il “Concerto per l’Infanzia” di Progetto Sonora e storie di sorellanza in “TOC...
Argomenti più discussi: Musica Fuori Binario; Musica Fuori Binario dal 10 aprile a Roma la terza edizione della rassegna di musica - MEI; Morricone & Friends a Pasquino Art Center di Trastevere.
Morricone & Friends a Pasquino Art Center di TrastevereSabato 23 maggio il Pasquino Art Center di Trastevere (Vicolo del Piede, 19) ospita Morricone & Friends, uno spettacolo musicale e narrativo che celebra le più grandi colonne sonore della storia del c ... romatoday.it
Oggi la nostra società piange la scomparsa di Pasquale, per tutti noi "Pasquino" un collaboratore, un amico, un appassionato instancabile che ha donato tanti anni al servizio dei nostri ragazzi e del nostro centro sportivo Le persone come Pasquino sono il - facebook.com facebook
Visual Sound Wednesdays: arti audiovisive contemporanee al Pasquino Art Center di Trastevere ift.tt/vUHJckt x.com