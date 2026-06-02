Il Pisa spinge per Zanetti anche il Padova pensa all’ex tecnico del Verona | la situazione

Il Pisa ha manifestato interesse per l’ex allenatore del Verona, Zanetti, come possibile prossimo tecnico. Anche il Padova sta valutando l’ipotesi di ingaggiare l’ex tecnico dell’Hellas Verona, secondo quanto riportato. La trattativa tra le parti non è stata ancora ufficializzata. Entrambe le società stanno valutando le opzioni disponibili, senza comunicati ufficiali al momento. La decisione finale dovrebbe essere presa nelle prossime settimane.

Il Pisa spinge per Zanetti come prossimo allenatore, anche il Padova in pressing sull’ex tecnico dell’Hellas Verona: la situazione. Il Pisa ha avviato contatti con Paolo Zanetti per definire il futuro della panchina in vista della prossima stagione. I nerazzurri puntano sull’allenatore classe 1982, reduce dall’esperienza all’ Hellas Verona, che aveva già attirato l’interesse del Padova, senza però riuscire a convincerlo a firmare. La società toscana spinge per chiudere l’accordo, considerando Zanetti un profilo ideale per guidare la squadra in Serie B. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano In Serie A, invece, Zanetti rappresenta una possibile opzione per il Lecce nel caso di addio di Eusebio Di Francesco, confermando l’apprezzamento del tecnico da parte di più club italiani. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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