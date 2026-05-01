Il Pisa è matematicamente retrocesso in Serie B | la vittoria del Lecce condanna anche il Verona

Il Pisa ha ufficialmente lasciato la Serie A dopo la sconfitta contro il Lecce nell’anticipo della 35ª giornata. Con questo risultato, la squadra non può più raggiungere le altre contendenti e la retrocessione è diventata definitiva. La vittoria del Lecce ha anche influenzato la posizione del Verona, che si trova ora più vicino alla zona pericolosa della classifica.