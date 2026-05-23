Fabrizio Romano ha commentato la vicenda che riguarda Nico Paz, conteso tra il Como e il Real Madrid. Secondo l’esperto di mercato, l’allenatore del Como ha reagito in modo deciso e fermo, essendo stato informato sui fatti. La situazione si concentra sulla disputa tra le due società per il giocatore, senza ulteriori dettagli sui passaggi legali o negoziali. Romano ha sottolineato che la reazione del tecnico del Como è stata forte e definitiva, senza specificare ulteriori sviluppi.

di Paolo Moramarco Fabrizio Romano sul caso Fabregas-Zanetti. Le parole dell’esperto di mercato in merito alla faccenda che vede Nico Paz conteso tra Como e Real. In un video pubblicato sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha fatto il punto sul futuro di Nico Paz, commentando le dichiarazioni di Cesc Fabregas rilasciate ieri in conferenza stampa e facendo chiarezza sulle voci di mercato riguardanti l’ Inter. POSIZIONE DI FABREGAS – «Fabregas ha preso una posizione forte e definitiva: se parla così è perché è informato sui fatti e coinvolto. Ma qual è la situazione di Nico Paz? Che piaccia all’Inter non lo scopriamo oggi, è un discorso che il club porta dietro da tempo, anche dalla scorsa estate: ma io non vi ho mai parlato di una trattativa perché quello che risulta è che il discorso Paz sia sospeso». 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Fabrizio Romano sul caso Fabregas-Zanetti: «La reazione del tecnico del Como forte e definitiva perché informato sui fatti. Questa la situazione»

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