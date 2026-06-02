il piano per il mercato estivo della roma

Dopo la fine del campionato, il vicepresidente della Roma ha incontrato l’allenatore Gasperini. Durante l’incontro, si è discusso delle strategie per il mercato estivo e delle ambizioni della squadra. Il dirigente ha espresso il desiderio di migliorare rispetto al terzo posto raggiunto in classifica, puntando a obiettivi più ambiziosi in vista del centenario della società. La discussione ha coinvolto anche il possibile rafforzamento della rosa e le opportunità per la prossima stagione.

Finito il campionato Gasperini e Ryan Friedkin si sono parlati, e il vicepresidente vuole provare ad ambire a qualcosa di più di un terzo posto con il centenario all’orizzonte. I giallorossi devono aumentare la batteria di esterni e attaccanti e i nomi in ballo sono tanti. Resta sempre la spada di Damocle del settlement agreement L’estate della Roma si accende, il mercato sta entrando nel vivo, i giallorossi guidati da Gasperini sono arrivati terzi in classifica e hanno meritatamente conquistato unaChampionsche mancava da sette anni. Ora bisognerà rinforzare la rosa, soprattutto due reparti: gli esterni di fascia e l’attacco. Motorini come Wesleyo attaccanti capaci di spaccare la Serie A, come Malen. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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