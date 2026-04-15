CdS – La Juve sogna Alisson Becker Bernardo Silva e Hojbjerg | il piano del mercato estivo di Comolli

In queste ore, il focus del calciomercato si concentra sulle trattative della squadra, con particolare attenzione alle possibili acquisizioni di tre giocatori. Secondo quanto riportato, la dirigenza sta valutando un piano per portare in rosa un portiere, un centrocampista e un attaccante, con l’obiettivo di rafforzare la squadra nella sessione estiva. La strategia adottata mira a coordinare le mosse in modo da ottimizzare le possibilità di arrivo dei profili desiderati.

Più dei nomi, conta la strategia. Comolli e Spalletti, firmando il rinnovo del contratto e lanciando un nuovo progetto di Juve, hanno condiviso la linea. Personalità, esperienza: si va verso un’estate in cui nel mirino del club bianconero entreranno tre o quattro colpi in grado di inserirsi e alzare il livello della squadra, azzerando rischi, incognite e scommesse. Si punta a entrare in corsa scudetto. Servono le certezze, rinforzi sicuri. Lucio ha chiesto un istant team, i giovani fanno già parte del gruppo, dalla Next Gen potrebbe salire in fretta Licina, a segno per la prima volta domenica in Serie C con un sinistro da fuori, prelevato (come Yildiz) dal vivaio del Bayern Monaco.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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