Juventus no ai sacrifici | il piano per il mercato estivo

La squadra di calcio si prepara alla finestra di mercato estiva mantenendo il proprio organico intatto, senza prevedere cessioni di giocatori di rilievo. La strategia è quella di rafforzare il gruppo senza sacrificare elementi chiave, puntando a confermare la rosa attuale per la prossima stagione. La dirigenza ha deciso di non apportare modifiche drastiche e di concentrarsi sulla stabilità della formazione.

La Juventus approccia la prossima sessione estiva di calciomercato con un imperativo categorico: consolidare il gruppo attuale evitando cessioni eccellenti che potrebbero minare le fondamenta del progetto tecnico. L’obiettivo primario della società bianconera non risiede esclusivamente nel reperimento di nuovi innesti, ma nel garantire la permanenza dei pilastri fondamentali della rosa, necessari per mantenere quella continuità tattica indispensabile per competere ai massimi livelli nella stagione 202627. Secondo quanto emerge dalle ultime analisi strategiche sul club, figure del calibro di Gleison Bremer e Francisco Conceição vengono considerate certezze assolute, elementi su cui edificare il futuro prossimo senza cedere alle lusinghe delle trattative in uscita.🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus, no ai sacrifici: il piano per il mercato estivo Frattesi-Juve bloccato, BOMBA Tonali e piano per il Colpo INTER Notizie correlate Juventus: verso il mercato estivoIl tonfo contro il Galatasaray nei playoff di Champions League ha accelerato i piani bianconeri: la dirigenza Juventus, guidata dall’AD Damien... Juventus: il mercato estivo si avvicinaLa Juventus ha inserito Michael Kayode in cima alla lista per il mercato estivo 2026: il terzino destro italiano del Brentford è considerato... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Chi lascerà la Juve? I possibili addii, tra scelte tecniche ed esigenze di bilancio; Tagli al monte ingaggi per 25 milioni: la Juventus fa spazio a Bernardo Silva; Bernardo Silva Juve, al posto di chi giocherebbe il portoghese? Cambio modulo e alcuni sacrifici importanti; Bernardo Silva Juventus, rivoluzione tattica inevitabile: ecco chi rischia il posto tra modulo nuovo e sacrifici pesanti. I sacrifici di Bastoni e la riforma arbitraleQuindi, cosa ci rimane della folle notte di San Siro? Un settore arbitrale a pezzi. Sotto attacco da parte di una buona parte della Serie A, che pressa per una riforma profonda e sostanziale. Non so ... tuttosport.com La Juventus ringrazia i propri tifosi: Consapevoli dei sacrifici economici che fate per noiLa Juventus ha voluto rivolgere un messaggio di ringraziamento ai propri tifosi in vista della partita in programma questa sera contro l'Udinese. Attraverso un comunicato, il club bianconero ha ... m.tuttomercatoweb.com La probabile formazione della Juventus con il Verona Yildiz pronto a tornare dal 1' Tutti i ballottaggi nel primo commento - facebook.com facebook L'occasione da non fallire della #Juventus: battere il #Verona per allungare sul #Como e mettere pressione alla #Roma x.com