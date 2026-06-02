Il People Mover non funziona regolarmente 1 giorno su 10

Dal 1 ottobre 2021 fino a lunedì scorso, il servizio del People Mover ha avuto problemi di funzionamento. In media, il sistema non ha operato correttamente circa un giorno ogni dieci. La frequenza delle interruzioni ha interessato il servizio per quasi il 10% del tempo totale. Non sono stati forniti dettagli su cause o interventi specifici.

Dal 1 ottobre 2021 allo scorso lunedì, il servizio del People Mover “non è stato pienamente regolare e a regime” un giorno su dieci. È quanto sostiene il consigliere comunale di Coalizione civica, Detjon Begaj, che torna a criticare la monorotaia dopo il guasto che nei giorni scorsi ha comportato. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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