Stop di una settimana per il People Mover

Da martedì 12 a lunedì 18 maggio, il servizio del People Mover sarà sospeso per una settimana. La sospensione riguarda il Marconi Express, che ha comunicato che durante questo periodo saranno effettuati interventi di manutenzione programmata. La società ha reso noto che il servizio non sarà operativo in questi giorni. La ripresa del servizio è prevista per il giorno successivo alla fine dei lavori.

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