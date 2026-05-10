Stop di una settimana per il People Mover
Da martedì 12 a lunedì 18 maggio, il servizio del People Mover sarà sospeso per una settimana. La sospensione riguarda il Marconi Express, che ha comunicato che durante questo periodo saranno effettuati interventi di manutenzione programmata. La società ha reso noto che il servizio non sarà operativo in questi giorni. La ripresa del servizio è prevista per il giorno successivo alla fine dei lavori.
Settimana di lavori in corso per il Marconi Express. La società ha annunciato la sospensione del servizio People Mover da martedì 12 a lunedì 18 maggio per un ciclo di manutenzione programmata. Il collegamento tra l'aeroporto e la stazione centrale non si fermerà, ma sarà garantito da un servizio.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Trump nominee wants to eliminate controversial Dulles International Airport ‘people movers’
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