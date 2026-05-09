People mover scatto in avanti A maggio il primo progetto di Rfi arriva sul tavolo della Regione
A maggio, il primo progetto di Rfi relativo a un sistema di trasporto rapido è previsto arrivare sul tavolo della Regione. Il documento sarà consegnato entro la fine del mese e riguarda una rete di mobilità che mira a migliorare gli spostamenti nella zona interessata. La Regione dovrà esaminare i dettagli tecnici e le eventuali autorizzazioni necessarie per procedere con le fasi successive del progetto.
Il documento arriverà sul tavolo della Regione entro fine mese. La scadenza è fissata: Rete Ferroviaria Italiana muove passi in avanti per il People mover, la navetta su rotaia che unirà i binari 1 e 2 di Santa Maria Novella a via Circondaria, dove nel frattempo sarà operativa la stazione Belfiore dell’ Alta Velocità. Un collegamento di circa un chilometro con tanto di binario dedicato che farà su e giù ogni 10-15 minuti. Lo studio va avanti da tempo. Già a metà maggio dello scorso anno una delegazione fiorentina composta dal governatore della Toscana Eugenio Giani, dalla sindaca Sara Funaro, dagli assessori alla Mobilità Andrea Giorgio e all’Urbanistica Caterina Biti insieme ai tecnici di Palazzo Vecchio, avevano siglato un’intesa di massima sul People mover con l’amministratore delegato di Rfi, Aldo Isi.🔗 Leggi su Lanazione.it
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