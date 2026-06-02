Il Partito Democratico ha criticato la partecipazione del cantante alla Notte bianca di Codogno, ricordando che durante la pandemia si era espresso contro il Green pass. Il cantante era stato invitato all'evento, ma la polemica riguarda le sue posizioni negate durante il periodo del Covid-19. La questione ha suscitato reazioni tra le forze politiche, che hanno richiamato le sue dichiarazioni passate.

Quando in un talk show o in un dibattito pubblico si osa ricordare il folle periodo del Covid c'è sempre qualcuno che sbuffa e alza il sopracciglio come a dire: «Basta con questa storia, è acqua passata». Invece non è passato proprio nulla. Alle prime avvisaglie di possibile emergenza sanitaria - vera e soprattutto farlocca, vedi hantavirus - la macchina della propaganda impiega un secondo a riavviarsi. Ma non è nemmeno necessario che all’orizzonte si profili una nuova peste: anche il buono vecchio Coronavirus continua a suscitare le stesse passioni liberticide, le medesime velleità censorie. Lo conferma quando accade a Codogno, la terra delle prime chiusure, zona che più di molte altre dovrebbe e potrebbe rimproverare ai governanti d’allora scelte scriteriate e omissioni clamorose. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Il Pd stecca: «Enrico Ruggeri non canti, era un no vax»

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