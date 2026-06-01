A Codogno, durante un concerto di Enrico Ruggeri, il Partito Democratico ha criticato l’artista per le sue posizioni No Vax. Ruggeri ha definito le critiche come una forma di censura. La polemica è nata dopo che il concerto è stato organizzato nonostante le opinioni dell’artista sui vaccini. La discussione ha coinvolto anche il sindaco, che ha affrontato le contestazioni. Nessuna altra informazione sui dettagli dell’evento o sulle reazioni delle parti coinvolte.

Il Pd di Codogno ha contestato la decisione del Comune di ospitare Enrico Ruggeri in concerto il prossimo 4 luglio. L’opposizione considera l’invito incoerente con la memoria storica della città, simbolo della prima ondata Covid, a causa delle posizioni No Vax espresse nel tempo dal cantautore. Il sindaco Francesco Passerini ha respinto le accuse, mentre l’artista ha reagito denunciando un tentativo di censura. Polemico sul concerto di Enrico Ruggeri a Codogno L'affondo del Pd contro le tesi No Vax dell'artista La risposta di Enrico Ruggeri Polemico sul concerto di Enrico Ruggeri a Codogno L’annuncio del sindaco Francesco Passerini... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Enrico Ruggeri in concerto a Codogno, ma il Pd lo attacca per le posizioni No Vax: lui parla di "censura"

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Tutta la mia solidarietà ad @enricoruggeri. Come sa, spesso abbiamo opinioni diverse. Ma pensare di bloccare il concerto di un artista per quello che pensa o di limitare il suo diritto ad avere ed esprimere le proprie opinioni è profondamente sbagliato. Il contr x.com

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