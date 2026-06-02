Il Tribunale di Monza ha stabilito un risarcimento di 15.000 euro ai familiari di un paziente che ha manifestato paura durante una fase di agonia, quando ha compreso di stare per morire. La sentenza si basa sul riconoscimento del danno da “lucida agonia” provata dal paziente prima della morte. La decisione riguarda il risarcimento del disagio emotivo subito dai familiari in relazione alla consapevolezza del paziente durante gli ultimi momenti di vita.

Vimercate (Monza), 2 giugno 2026 – Un risarcimento di 15mila euro per la paura provata quando ha capito che stava per morire. Un danno da “ lucida agonia ” che il Tribunale civile di Monza ha riconosciuto alla figlia erede di un ottantenne deceduto nel 2018 per un caso di malasanità all’ospedale di Vimercate. Il 19 agosto l’uomo era andato al pronto soccorso del presidio ospedaliero brianzolo riferendo dolore dove gli era stato iniettato un anticoagulante, nell’addome, ed era stato rimandato a casa con la prescrizione di una pomata locale. Ma due giorni dopo era tornato e gli era stata diagnosticata un’emorragia: era stato sottoposto a una Tac in urgenza che aveva evidenziato un ematoma ed era stato ricoverato nel reparto di Chirurgia, dove era deceduto tre giorni dopo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Segui gli aggiornamenti su Monza.

© Ilgiorno.it - Il paziente “capì che stava morendo”: il Tribunale di Monza risarcisce i familiari per danno da “lucida agonia”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Cinta 10 thn tapi istri selingkuh lwt telp! Cerai jd miliarder nikah CEO, mantan istri sujud nangis!

Notizie e thread social correlati

Coniugi Colombo morti ad Auschwitz, il Tribunale di Monza risarcisce i nipoti di 1,2 milioni di euroIl Tribunale di Monza ha deciso che i nipoti di due coniugi deceduti ad Auschwitz riceveranno un risarcimento di circa 1,2 milioni di euro, più le...

Bracciante massacrato a Taranto: “Azione più bestiale che umana”. I ragazzi del branco: “Non ci siamo accorti che stava morendo”Un giovane maliano è stato brutalmente aggredito a Taranto, con lesioni che hanno portato alla sua morte.