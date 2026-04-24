Coniugi Colombo morti ad Auschwitz il Tribunale di Monza risarcisce i nipoti di 1,2 milioni di euro

Il Tribunale di Monza ha deciso che i nipoti di due coniugi deceduti ad Auschwitz riceveranno un risarcimento di circa 1,2 milioni di euro, più le spese legali. La sentenza riguarda gli eredi di persone uccise durante il periodo degli orrori e dei crimini di guerra. La decisione si basa sulla condizione di vittime di crimini contro l’umanità e si riferisce alle loro eredità.

Il Tribunale di Monza ha stabilito che i nipoti dei coniugi Colombo avrebbero diritto a un risarcimento pari a circa 1 milione e 200mila euro più spese legali, in quanto eredi di vittime di crimini di guerra e contro l’umanità.🔗 Leggi su Fanpage.it

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Si parla di: Monza, i coniugi Colombo morirono ad Auschwitz: il giudice riconosce agli eredi il risarcimento di 2,6 milioni di euro.

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