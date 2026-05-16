Bracciante massacrato a Taranto | Azione più bestiale che umana I ragazzi del branco | Non ci siamo accorti che stava morendo

Da quotidiano.net 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane maliano è stato brutalmente aggredito a Taranto, con lesioni che hanno portato alla sua morte. Gli altri coinvolti nel pestaggio, alcuni dei quali minorenni, si sono presentati davanti al giudice e hanno affermato di non aver realizzato che la vittima stesse peggiorando durante l’aggressione. Il fatto ha suscitato grande scalpore, con testimoni e autorità che hanno descritto l’episodio come un atto violento e senza pietà. La vicenda è ora al centro di un’indagine giudiziaria.

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Il branco che ha massacrato un bracciante maliano si è difeso davanti al gip: “Non ci siamo accorti che stava morendo”. Ma le telecamere raccontano un’altra storia. Ha 15 anni, ne compirà sedici martedì, ed è stato lui a sferrare le coltellate che hanno tolto la vita a Bakari Sako, 35 anni, originario del Mali, colpito all’addome all’alba di sabato 9 maggio in piazza Fontana, nel cuore della città vecchia di Taranto. https:www.quotidiano.netcronacaomicidio-a-taranto-15enne-confessa-91d7b011 Davanti al gip del Tribunale dei minorenni, Paola Morelli, il ragazzo rende solo dichiarazioni spontanee e laconiche: mi dispiace molto, ho agito per paura che i miei amici potessero subire un’aggressione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Bracciante massacrato a Taranto: “Azione più bestiale che umana”. I ragazzi del branco: “Non ci siamo accorti che stava morendo”
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