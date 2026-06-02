Il patto silenzioso di Kerim Alajbegovic con la Roma | il gioiello del Leverkusen aspetta solo lo sbarco a Trigoria

Il giovane talento del Leverkusen, descritto come un gioiello, aspetta di trasferirsi a Trigoria. La trattativa tra il club tedesco e la Roma è in fase avanzata, con le parti che stanno definendo gli ultimi dettagli. Il giocatore, classe 2002, ha già dato il suo assenso e attende l’accordo definitivo per passare in Italia. La firma potrebbe arrivare nelle prossime ore, segnando il primo acquisto estivo dei giallorossi.

Il mercato estivo della Roma ruota attorno alla linea verde e a un nome preciso che arriva direttamente dalla Germania. Kerim Alajbegovic, esterno offensivo classe 2007 di proprietà del Bayer Leverkusen, ha scelto di dare la priorità assoluta ai giallorossi per il suo imminente trasferimento in Italia. Come rivelato da un’indiscrezione lanciata da Sky Sport, il club capitolino si è mosso da diverse settimane per anticipare la concorrenza internazionale, individuando nel giovane bosniaco il profilo ideale per rinforzare la batteria di esterni d’attacco da consegnare a Gian Piero Gasperini. Il ragazzo ha espresso una preferenza netta e ora attende solo che le due società trovino la quadra definitiva sull’indennizzo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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