Il gioiello Alajbegovic strega il mercato | c’è il sì alla Serie A l’Inter osserva la mossa del Leverkusen
Il Bayer Leverkusen ha annunciato di aver accettato un'offerta per il trasferimento di Kerim Alajbegovic in Serie A. Il club tedesco ha confermato che il giocatore, proveniente dal settore giovanile, si trasferirà in Italia. L’Inter ha mostrato interesse, osservando la trattativa tra le parti. L’accordo tra il giocatore e il club italiano è ancora in fase di definizione. La trattativa riguarda un possibile trasferimento che potrebbe concretizzarsi nelle prossime settimane.
La Serie A scopre le carte per Kerim Alajbegovic, l’ultimo talento emerso dal settore giovanile del Bayer Leverkusen che ha deciso di aprire pubblicamente le porte a un futuro nel calcio italiano. Il fantasista bosniaco, considerato uno dei profili più interessanti del panorama europeo nel suo ruolo, ha sfruttato una vetrina mediatica importante per mandare un segnale chiaro ai direttori sportivi del nostro campionato, confermando che il suo percorso in Germania potrebbe presto incrociarsi con un trasferimento in Italia. Sulle tracce dell’esterno d’attacco si stanno muovendo da tempo gli scout dell’ Inter, pronti a cogliere l’opportunità di bloccare un calciatore di grande prospettiva prima che il suo valore di mercato diventi proibitivo. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
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