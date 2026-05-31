Il gioiello Alajbegovic strega il mercato | c’è il sì alla Serie A l’Inter osserva la mossa del Leverkusen

Notizia in breve

Il Bayer Leverkusen ha annunciato di aver accettato un'offerta per il trasferimento di Kerim Alajbegovic in Serie A. Il club tedesco ha confermato che il giocatore, proveniente dal settore giovanile, si trasferirà in Italia. L’Inter ha mostrato interesse, osservando la trattativa tra le parti. L’accordo tra il giocatore e il club italiano è ancora in fase di definizione. La trattativa riguarda un possibile trasferimento che potrebbe concretizzarsi nelle prossime settimane.