Il Bayer Leverkusen ha deciso di riacquistare Kerim Alajbegovic dal Salisburgo, esercitando la clausola di recompra di 8 milioni di euro. Nel frattempo, si è tenuto un incontro tra il giocatore e il suo agente, con focus su un possibile trasferimento. Pjanic ha partecipato alla discussione, senza ulteriori dettagli sui risultati.

Il Bayer Leverkusen ha esercitato la clausola di recompra da 8 milioni di euro per Kerim Alajbegovic, attualmente in forza al Salisburgo. Il trequartista bosniaco (classe 2007) rientrerà in Germania a giugno, ma il suo futuro immediato punta verso la Serie A: Roma, Napoli e Milan hanno avviato i primi sondaggi esplorativi per il trasferimento estivo. La mossa del Leverkusen anticipa la concorrenza internazionale, mettendo in sicurezza un asset il cui valore di mercato è triplicato in dodici mesi. Il club tedesco non ha ancora sciolto le riserve sulla permanenza del giocatore nel roster di Xabi Alonso, aprendo di fatto alla possibilità di una cessione a titolo definitivo o di un prestito con diritto di riscatto a cifre superiori ai 20 milioni di euro.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma-Alajbegovic: incontro Pjanic-agente. Il Leverkusen lo riscatta

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