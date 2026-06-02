Il passato interroga il futuro a Mirandola arriva il Memoria Festival 2026

Dal 5 al 7 giugno 2026, Mirandola ospita l’undicesima edizione del Memoria Festival. L’evento si svolge nel centro storico con incontri, laboratori, dialoghi e spettacoli distribuiti in vari luoghi. La manifestazione si concentra sul passato e il suo rapporto con il futuro, coinvolgendo partecipanti in attività culturali e artistiche. La tre giorni prevede un calendario ricco di appuntamenti, senza interruzioni, incentrati sulla memoria e sulla storia locale.

L’undicesima edizione del Memoria Festival torna a Mirandola da venerdì 5 a domenica 7 giugno 2026 con un fitto programma di incontri, dialoghi, laboratori e spettacoli diffusi nel centro storico. Promossa dal Consorzio per il Festival della Memoria in collaborazione con Mondadori Libri, la. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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