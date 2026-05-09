Tra ricordo e storia a Mirandola torna il Memoria Festival

A Mirandola si prepara l’edizione 2026 del Memoria Festival, che si terrà dal 5 al 7 giugno. L’evento si svolge tra ricordo e storia, coinvolgendo la comunità locale e attirando visitatori. La manifestazione si svolge in diverse location della città e prevede vari momenti dedicati alla memoria storica. La città si anima con iniziative e incontri, offrendo uno sguardo sul passato attraverso varie attività e appuntamenti.

Tra ricordo e storia si sviluppa l’edizione 2026 del Memoria Festival, in programma a Mirandola da venerdì 5 a domenica 7 giugno. Promosso dal Consorzio del Festival della Memoria in collaborazione con Mondadori Libri, l’undicesima edizione propone una riflessione ampia e multidisciplinare sul.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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