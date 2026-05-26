torna a mirandola il memoria festival

Il Memoria Festival torna a Mirandola, portando in scena appuntamenti dedicati alla memoria collettiva e all’esperienza personale. Durante gli eventi si discutono le connessioni tra passato e futuro, tra ricordo e innovazione. La rassegna include anche incontri e laboratori che esplorano come le nuove tecnologie influenzino i linguaggi narrativi e il modo di condividere la storia. La manifestazione si svolge nel centro cittadino e coinvolge diversi spazi pubblici.

La memoria come ponte tra passato e futuro, tra esperienza individuale e storia collettiva, ma anche come terreno di confronto con le nuove tecnologie e con i linguaggi che stanno trasformando il nostro modo di raccontare il presente. Sarà questo il filo conduttore dell’edizione 2026 del Memoria Festival, promosso dal Consorzio del Festival della Memoria in collaborazione con le case editrici di Mondadori Libri e in programma a Mirandola dal 5 al 7 giugno, con un’anteprima il 4 giugno. Intorno al tema Ricordo e Storia, il festival porterà in città voci della cultura italiana contemporanea, chiamate a riflettere sul rapporto tra memoria, identità e futuro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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