Il parcheggio selvaggio alla Trinità blocca anche un carro funebre durante il funerale FOTO

Da chietitoday.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante un funerale in piazza Trento e Trieste, un carro funebre è stato bloccato da veicoli parcheggiati illegalmente. La presenza di auto in sosta selvaggia nel parcheggio della chiesa impedisce il passaggio di veicoli di emergenza e di servizio. La situazione si trascina da tempo, creando disagio e criticità per residenti e utenti. Non sono stati segnalati interventi immediati delle autorità per risolvere il problema.

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Si fa sempre più pesante la situazione parcheggi in piazza Trento e Trieste, a Chieti, la “Trinità”, dove da tempo i residenti denunciano una situazione diventata invivibile. Come testimoniato da un lettore, lo scorso 31 maggio, nel corso di un funerale nella chiesa della Trinità, il carro. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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