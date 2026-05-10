Festa del Santissimo Salvatore dedicata alla pace | il vescovo alla processione con il carro trainato da buoi | FOTO e VIDEO
La processione del Santissimo Salvatore si è svolta nel centro storico di Viterbo nel pomeriggio di sabato 9 maggio, attirando numerosi partecipanti e spettatori. La manifestazione, che si ripete ogni anno, ha visto il corteo attraversare le vie del centro con costumi medievali, gonfaloni e un carro trainato da buoi, accompagnato dal vescovo. La rievocazione rappresenta uno degli eventi più significativi della tradizione locale.
È una delle rievocazioni storiche più sentite e identitarie di Viterbo. La solenne processione del Santissimo Salvatore è tornata ad attraversare le vie del centro storico nel pomeriggio di sabato 9 maggio, richiamando centinaia di persone lungo il percorso tra costumi medievali, gonfaloni.🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Notizie correlate
Festa del Santissimo Salvatore a Viterbo: processione con buoi, mercato medievale e angolo delle tortureA Viterbo sono in programma, dal 6 al 13 maggio, sei giorni totali di celebrazioni per la festa del Santissimo Salvatore.
Festa del Santissimo Salvatore, non solo il carro coi buoi: "Anche cena medievale e mercato dei mestieri"La Festa del Santissimo Salvatore di Viterbo ha nella processione con il trittico trasportato sul carro dai buoi "il suo cuore", come afferma la...