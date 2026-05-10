Festa del Santissimo Salvatore dedicata alla pace | il vescovo alla processione con il carro trainato da buoi | FOTO e VIDEO

Da viterbotoday.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La processione del Santissimo Salvatore si è svolta nel centro storico di Viterbo nel pomeriggio di sabato 9 maggio, attirando numerosi partecipanti e spettatori. La manifestazione, che si ripete ogni anno, ha visto il corteo attraversare le vie del centro con costumi medievali, gonfaloni e un carro trainato da buoi, accompagnato dal vescovo. La rievocazione rappresenta uno degli eventi più significativi della tradizione locale.

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È una delle rievocazioni storiche più sentite e identitarie di Viterbo. La solenne processione del Santissimo Salvatore è tornata ad attraversare le vie del centro storico nel pomeriggio di sabato 9 maggio, richiamando centinaia di persone lungo il percorso tra costumi medievali, gonfaloni.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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