Festa del Santissimo Salvatore dedicata alla pace | il vescovo alla processione con il carro trainato da buoi | FOTO e VIDEO

La processione del Santissimo Salvatore si è svolta nel centro storico di Viterbo nel pomeriggio di sabato 9 maggio, attirando numerosi partecipanti e spettatori. La manifestazione, che si ripete ogni anno, ha visto il corteo attraversare le vie del centro con costumi medievali, gonfaloni e un carro trainato da buoi, accompagnato dal vescovo. La rievocazione rappresenta uno degli eventi più significativi della tradizione locale.

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