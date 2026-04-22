Terribile schianto tra auto e carro funebre ad Alassio | morta 73enne grave il nipotino di 6 anni

Un grave incidente stradale si è verificato in una galleria dell'Aurelia bis ad Alassio, coinvolgendo un'auto e un carro funebre. Nella collisione è deceduta una donna di 73 anni e il suo nipotino di sei anni è stato trasportato in condizioni critiche all'ospedale Gaslini di Genova, dove si trova in terapia intensiva. Il conducente del carro funebre ha riportato ferite lievi.

Il bambino rimane ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Gaslini di Genova. Nel grave incidente stradale, avvenuto in una galleria dell'Aurelia bis, ferito anche il conducente del carro funebre che si stava dirigendo verso Alassio per un funerale.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Patrizia Parodi morta nell'incidente in galleria tra Albenga e Alassio, scontro col carro funebre: grave bimboUna donna di 73 anni, Patrizia Parodi, è morta in un incidente stradale avvenuto in una galleria tra Albenga e Alassio sull’Aurelia bis. Patrizia Parodi morta nell'incidente in galleria tra Albenga e Alassio sull'Aurelia bis, grave il nipotinoUna donna di 73 anni, Patrizia Parodi, è morta in un incidente stradale avvenuto in una galleria tra Albenga e Alassio sull’Aurelia bis. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Paura all'alba ad Alghero: schianto tra due auto, conducente trasportato d'urgenza in ospedale; Terribile scontro all’alba tra auto e furgone, tre morti; Terribile schianto contro i veicoli in sosta: auto si ribalta, uomo estratto dalle lamiere - BresciaToday; San Giovanni in Croce, incidente frontale tra due auto sulla curva: muore un 73enne. È il 27enne Biagio Di Lallo la vittima del terribile schianto sulla ex Superstrada del LiriBalsorano - È Biagio Di Lallo, 27 anni, originario di Scafati, la vittima del grave incidente tra un'auto e un tir avvenuto questa mattina sulla ex Superstrada del Liri, nel tratto compreso tra ... terremarsicane.it Terribile incidente stradale in Italia, schianto in galleria tra auto e camion: il bilancio è tragicoTerribile incidente stradale sull'A14, auto contro camion: morta una donna di 62 anni, ferite tre persona, tra cui un bambino ... notizie.it È il 27enne Biagio Di Lallo la vittima del terribile schianto sulla ex Superstrada del Liri https://www.terremarsicane.it/e-il-27enne-biagio-di-lallo-la-vittima-del-terribile-schianto-sulla-ex-superstrada-del-liri/ #Attualità #Balsorano #Cronaca #Ultimora facebook