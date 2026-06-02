Il parcheggio al Corno alle Scale diventa a pagamento | ecco tariffe e agevolazioni

Notizia in breve

A partire da ora, la sosta nel parcheggio del Corno alle Scale richiede il pagamento di un ticket. Il Comune ha installato i nuovi parcometri lungo le aree segnalate, che si estendono dalla provinciale 71, vicino al Cavone, fino alle piste da sci. Le tariffe e le eventuali agevolazioni sono state comunicate con appositi cartelli. La sosta gratuita non sarà più consentita nelle zone delimitate dalla segnaletica.