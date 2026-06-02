Il parcheggio al Corno alle Scale diventa a pagamento | ecco tariffe e agevolazioni

Da bolognatoday.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A partire da ora, la sosta nel parcheggio del Corno alle Scale richiede il pagamento di un ticket. Il Comune ha installato i nuovi parcometri lungo le aree segnalate, che si estendono dalla provinciale 71, vicino al Cavone, fino alle piste da sci. Le tariffe e le eventuali agevolazioni sono state comunicate con appositi cartelli. La sosta gratuita non sarà più consentita nelle zone delimitate dalla segnaletica.

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Diventa a pagamento la sosta sul Corno alle Scale. Il Comune di Lizzano in Belvedere ha deciso di installare i nuovi parcometri introducendo l'obbligo del ticket nelle aree delimitate dalla segnaletica, che iniziano dalla provinciale 71 all'altezza del Cavone fino alle piste da sci. Una decisione. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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