Il parcheggio al Corno alle Scale diventa a pagamento | ecco tariffe e agevolazioni
A partire da ora, la sosta nel parcheggio del Corno alle Scale richiede il pagamento di un ticket. Il Comune ha installato i nuovi parcometri lungo le aree segnalate, che si estendono dalla provinciale 71, vicino al Cavone, fino alle piste da sci. Le tariffe e le eventuali agevolazioni sono state comunicate con appositi cartelli. La sosta gratuita non sarà più consentita nelle zone delimitate dalla segnaletica.
Diventa a pagamento la sosta sul Corno alle Scale. Il Comune di Lizzano in Belvedere ha deciso di installare i nuovi parcometri introducendo l'obbligo del ticket nelle aree delimitate dalla segnaletica, che iniziano dalla provinciale 71 all'altezza del Cavone fino alle piste da sci. Una decisione. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Notizie e thread social correlati
Rivoluzione al Corno alle Scale, il parcheggio è a pagamento. Proteste sui social: “Così i turisti fuggono”Al Corno alle Scale, il parcheggio ora è a pagamento, suscitando reazioni sui social network.
Neve al Corno alle Scale: il videoNeve al Corno alle Scale: il video mostra le cime degli Appennini imbiancate, con la neve che è tornata a coprire le vette dall'Emilia alla Romagna...
Temi più discussi: Rivoluzione al Corno alle Scale, il parcheggio è a pagamento. Proteste sui social: Così i turisti fuggono; Il parcheggio al Corno alle Scale diventa a pagamento: ecco tariffe e agevolazioni; Sei euro al giorno per le vetture, ma i motociclisti sostano gratis; Rivoluzione al Corno alle Scale il parcheggio è a pagamento Proteste sui social | Così i turisti fuggono.
Il parcheggio al Corno alle Scale diventa a pagamento: ecco tariffe e agevolazioniSvolta per turisti e appassionati di sci, abituati a fruire liberamente degli stalli ai piedi delle piste. L'amministrazione: Servono risorse per sostenere i costi ... bolognatoday.it
AVVISO PARCHEGGI CORNO ALLE SCALE Si informa che è entrato in funzione il nuovo sistema di gestione dei parcheggi al Corno alle Scale. Al momento è stata riscontrata un’anomalia tecnica che consente il pagamento esclusivamente in contanti o c facebook
Rivoluzione al Corno alle Scale, il parcheggio è a pagamento. Proteste sui social: Così i turisti fuggonoLa sindaca Franchi difende la scelta: Risorse indispensabili per garantire gestione ordinata, manutenzione, pulizia e servizi ... ilrestodelcarlino.it