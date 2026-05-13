Il vicepresidente di una squadra di calcio è arrivato a Trigoria in modo riservato e ha incontrato il tecnico per discutere di diverse questioni. Tra gli argomenti affrontati ci sono state le decisioni sul direttore sportivo e le strategie di mercato. Durante l'incontro si è parlato anche della situazione relativa a un calciatore, senza ulteriori dettagli sui nomi coinvolti. La visita si è svolta senza annunci ufficiali, mantenendo il riserbo sull'evento.

Yildiz svela: «La Juventus è nel mio cuore, stagione molto lunga e dura. Ho chiesto a Vlahovic di restare» Yildiz svela: «La Juventus è nel mio cuore, stagione molto lunga e dura. Ho chiesto a Vlahovic di restare» Abeijón in esclusiva a Cagliarinews24: «Io sono sempre felice quando il mio Cagliari va bene, sono felice anche per i tifosi rossoblù» La Serie A e la Prefettura al lavoro: possibile anticipo del derby di Roma alle ore 12 di domenica. Cosa sta succedendo Real Madrid nel caos, l’attacco frontale a Florentino: «Spogliatoio di ragazzini viziati, è l’ora di un’alternativa. No a Mourinho» Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Roma, blitz di Ryan Friedkin a Trigoria: vertice con Gasperini tra ds, mercato e il nodo Dybala

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