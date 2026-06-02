Il nuovo sindaco incontra la dirigente scolastica | sul tavolo gli interventi ai plessi

Il nuovo sindaco di Casagiove ha incontrato la dirigente scolastica dell’istituto comprensivo “Moro-Pascoli” per discutere degli interventi necessari sugli edifici scolastici del territorio. Durante l’incontro sono stati valutati gli interventi da eseguire sui plessi.

Il neo sindaco di Casagiove, Francesco Moscatiello, ha incontrato la dirigente scolastica dell'istituto comprensivo “Moro-Pascoli”, Angela Maccauro, per valutare lo stato dei plessi scolastici del territorio e, soprattutto, definire gli interventi necessari.E' stato deciso che mercoledì 3 giugno. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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