Il nuovo sindaco incontra la dirigente scolastica | sul tavolo gli interventi ai plessi

Da casertanews.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il nuovo sindaco di Casagiove ha incontrato la dirigente scolastica dell’istituto comprensivo “Moro-Pascoli” per discutere degli interventi necessari sugli edifici scolastici del territorio. Durante l’incontro sono stati valutati gli interventi da eseguire sui plessi.

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Il neo sindaco di Casagiove, Francesco Moscatiello, ha incontrato la dirigente scolastica dell'istituto comprensivo “Moro-Pascoli”, Angela Maccauro, per valutare lo stato dei plessi scolastici del territorio e, soprattutto, definire gli interventi necessari.E' stato deciso che mercoledì 3 giugno. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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