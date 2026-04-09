Erosione costiera gli architetti ai candidati a sindaco | Subito interventi per salvare il litorale
L’Ordine degli architetti ha rivolto ai candidati a sindaco di Agrigento una richiesta di interventi immediati per contrastare l’erosione costiera e tutelare il litorale della città. Nel quadro del dibattito sulle priorità per il futuro urbano, il documento mette in evidenza la necessità di azioni concrete per preservare le aree di spiaggia che rischiano di scomparire a causa del fenomeno in atto.
Arginare il fenomeno dell’erosione costiera e proteggere il litorale agrigentino. È il nuovo contributo di idee che l’Ordine degli architetti offre ai candidati a sindaco di Agrigento nell’ambito del confronto sui temi strategici per il futuro della città.Dopo i primi due interventi dedicati al. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Santa Teresa Riva, erosione costiera: definito il cronoprogramma degli interventi sul litoraleAl tavolo tecnico hanno preso parte il soggetto attuatore Sergio Tumminello, il sindaco Danilo Lo Giudice, il Rup Francesco Pagano, il progettista...
Marche, erosione costiera: Acquaroli cerca 750mila euro per salvare Riviera del Conero e litorale di Porto Recanati.La Regione Marche si mobilita per contrastare l’erosione costiera che minaccia il litorale di Porto Recanati e l’intera Riviera del Conero.
Temi più discussi: Erosione costiera, gli architetti ai candidati a sindaco: Subito interventi per salvare il litorale; I costi dell’erosione costiera: i ripascimenti sono sempre più frequenti, ma non bastano più; Gli architetti di Agrigento: Contrastare l’erosione costiera; Giorno: 9 Aprile 2026.
Erosione costiera, il contributo di idee degli architetti ai candidati a sindaco di AgrigentoLa Mendola: Il litorale, se messo in rete con altre risorse culturali e ambientali del territorio, come la Valle dei templi e un centro storico rivitalizzato, potrebbe costituire un elemento fondamen ... grandangoloagrigento.it
I costi dell’erosione costiera: i ripascimenti sono sempre più frequenti, ma non bastano piùL’erosione costiera non è più un problema eccezionale, bensì una condizione strutturale che riguarda ampi tratti del litorale romagnolo. Si tratta ... ravennaedintorni.it
Erosione costiera in Calabria, associazioni ed enti a confronto x.com
Il governo dell’erosione costiera in termini di tutela del patrimonio paesaggistico, ma anche, più in generale di sviluppo ecosostenibile, incrocia direttamente ed indirettamente, in termini di impatti e prevenzione, obiettivi ed azioni che l’Ente per i Parchi Mari - facebook.com facebook