In bicicletta al parco di San Rossore

Dal 4 aprile al 13 settembre si svolgono diverse iniziative di ciclismo nel parco di San Rossore, organizzate in collaborazione con Top 5 Viaggi. Le escursioni permettono di visitare l’interno della ex Tenuta Presidenziale di San Rossore, entrando in aree generalmente chiuse al pubblico e visitabili solo durante queste occasioni. Le date previste sono il 4 aprile, il 13 giugno e il 13 settembre.

2026Sabato 4 AprileSabato 13 GiugnoDomenica 13 SettembreIn collaborazione con il la Top 5 Viaggi Riprendiamo a San Rossore con un bel giro in bici!Un esperienza unica per visitare l'interno della ex Tenuta Presidenziale di San Rossore entrando nella zona normalmente interdetta ai turisti dove con. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - In bicicletta al parco di San Rossore Articoli correlati Progetto europeo per salvare il fratino: Parco San Rossore protagonistaPisa, 19 febbraio 2026 – Il Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli è tra le cinque aree protette coinvolte nel progetto europeo LIFE Natura... Lupi nel Parco di San Rossore, nuovi collari gps e fotocamere con intelligenza artificialePisa, 3 marzo 2026 - Proseguono gli investimenti del Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli per il monitoraggio dei lupi: sono stati applicati... Toscana Vacanze 2026 al Res.SanFrancesco di Tirrenia-Pisa#estatemaretoscana