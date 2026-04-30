Udine | rinata la via San Francesco nasce il nuovo polo digitale

A Udine, la via San Francesco è stata riqualificata grazie all’inaugurazione di una nuova sede di una società pubblica. L’intervento, costato più di quattro milioni di euro, ha portato al recupero di un immobile pubblico precedentemente abbandonato. L’assessore locale ha partecipato alla cerimonia di apertura, segnando un passo importante per il potenziamento del settore digitale in città.

? Cosa sapere L'assessore Callari inaugura la nuova sede Insiel in via San Francesco a Udine.. L'investimento di oltre quattro milioni di euro riqualifica un immobile pubblico abbandonato.. L’assessore regionale Sebastiano Callari ha inaugurato oggi a Udine la nuova sede di Insiel in via San Francesco 4, restituendo alla collettività un immobile pubblico rimasto abbandonato per quasi vent’anni. Il taglio del nastro segna la rinascita tecnologica di un edificio che ha rappresentato per decenni un vuoto nel tessuto urbano del capoluogo friulano. La struttura, di proprietà della Regione Friuli Venezia Giulia, è stata completamente riqualificata in circa due anni grazie alla gestione diretta della società in-house.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Udine: rinata la via San Francesco, nasce il nuovo polo digitale Notizie correlate 4 milioni per la salute mentale: prende forma il nuovo polo di UdinePrende forma a Udine il nuovo polo dedicato alla salute mentale e all’età evolutiva, grazie a un investimento regionale da 4 milioni di euro. A Narni nasce “Speco”, il nuovo vino di Bussoletti ispirato al miracolo di San FrancescoA Narni prende forma un nuovo progetto vitivinicolo che intreccia territorio, memoria religiosa e identità culturale.